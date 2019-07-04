Куба осудила новые американские санкции

Власти Кубы осудили новые санкции против страны со стороны американской администрации, сообщил глава МИД Бруно Родригес.

Ранее Минфин США в связи с ситуацией в Венесуэле ввел ограничительные меры против кубинской экспортной компании Cubametales. Вашингтон заявляет, что кубинская государственная экспортно-импортная нефтекомпания попала под санкции из-за продолжающегося импорта нефти из Венесуэлы.

На своей странице в Twitter министр иностранных дел Кубы написал, что США не обладают правом вводить односторонние санкции в отношении кубинских компаний или какой-либо страны, которая торгует с Венесуэлой. Он отметил, что произошедшее является нарушением международного права и регулирующих торговлю норм, а также является атакой на отношения суверенных стран.