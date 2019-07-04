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Куба осудила новые американские санкции

Куба осудила новые американские санкции

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6:07   4 Июля 2019
Весь мир

Куба осудила новые американские санкции

Куба осудила новые американские санкции

Власти Кубы осудили новые санкции против страны со стороны американской администрации, сообщил глава МИД Бруно Родригес.

Ранее Минфин США в связи с ситуацией в Венесуэле ввел ограничительные меры против кубинской экспортной компании Cubametales. Вашингтон заявляет, что кубинская государственная экспортно-импортная нефтекомпания попала под санкции из-за продолжающегося импорта нефти из Венесуэлы.

На своей странице в Twitter министр иностранных дел Кубы написал, что США не обладают правом вводить односторонние санкции в отношении кубинских компаний или какой-либо страны, которая торгует с Венесуэлой. Он отметил, что произошедшее является нарушением международного права и регулирующих торговлю норм, а также является атакой на отношения суверенных стран.

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Автор: Олег Королев
#сша #санкции #куба

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