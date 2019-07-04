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 Россия имеет волю к договоренностям по контролю за вооружениями, заявил Путин

Россия имеет волю к договоренностям по контролю за вооружениями, заявил Путин
5:48   4 Июля 2019
Весь мир

Россия имеет волю к договоренностям по контролю за вооружениями, заявил Путин

Россия имеет волю к договоренностям по контролю за вооружениями, заявил Путин

Россия располагает политической волей к достижению договоренностей в сфере контроля за вооружениями, заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera российский лидер Владимир Путин.

По его словам, достижение конкретных договоренностей в сфере контроля за вооружениями послужит укреплению международной стабильности. Россия располагает политической волей к подобной работе, подчеркнул Путин.

Российский лидер отметил, что сейчас дело за США. По его словам, данный вопрос он обсуждал в беседе с американским коллегой Дональдом Трампом во время встречи на полях G20 в японской Осаке.

Путин подчеркнул, что в октябре минувшего года РФ предложила США принять декларацию о неприемлемости ядерной войны и признания ее разрушительных последствий. Ответной реакции не последовало, отметил он.

Вместе с тем, по словам Путина, в США в последнее время начинают задумываться о перезапуске двустороннего диалога.

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Автор: Олег Королев
#путин #дрсмд

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