Россия не видит готовность США обсуждать продление договора СНВ-3, заявил Путин

Россия неоднократно предлагала США обсудить вопросы по договору о ликвидации ракет малой и средней дальности, однако Вашингтон не проявляет готовности к обсуждению продления или выработки нового соглашения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

По словам российского президента, развал системы международной безопасности начался с одностороннего выхода США из договора по ПРО. Путин отметил, что данный договор был краеугольным камнем мировой системы контроля вооружений.

Российский лидер предложил сравнить объемы военных расходов РФ (48 миллиардов долларов) и США, которые превышают 700 миллиардов долларов.

Путин отметил, что у России нет намерения вовлекать себя в гонку вооружений, однако у нее есть обязанность обеспечивать свою безопасность. По его словам, Москва неоднократно предлагала Вашингтону конкретно и обстоятельно прояснить вопросы по договору об РСМД, но всегда сталкивались с отказом.