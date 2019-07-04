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 Россия не видит готовность США обсуждать продление договора СНВ-3, заявил Путин

Россия не видит готовность США обсуждать продление договора СНВ-3, заявил Путин
Восемь тысяч человек остаются без света в Иркутской области

Восемь тысяч человек остаются без света в Иркутской области

 Похищавшую топливо из нефтепроводов банду задержала ФСБ

Похищавшую топливо из нефтепроводов банду задержала ФСБ
Подземный протест шахтеров на Украине поддержали восемь горняков

Подземный протест шахтеров на Украине поддержали восемь горняков

 Женщина погибла в Минске в ходе праздничного салюта

Женщина погибла в Минске в ходе праздничного салюта
Россия имеет волю к договоренностям по контролю за вооружениями, заявил Путин

Россия имеет волю к договоренностям по контролю за вооружениями, заявил Путин

 Россия не видит готовность США обсуждать продление договора СНВ-3, заявил Путин

Россия не видит готовность США обсуждать продление договора СНВ-3, заявил Путин
4:58   4 Июля 2019
Весь мир

Россия не видит готовность США обсуждать продление договора СНВ-3, заявил Путин

Россия не видит готовность США обсуждать продление договора СНВ-3, заявил Путин

Россия неоднократно предлагала США обсудить вопросы по договору о ликвидации ракет малой и средней дальности, однако Вашингтон не проявляет готовности к обсуждению продления или выработки нового соглашения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

По словам российского президента, развал системы международной безопасности начался с одностороннего выхода США из договора по ПРО. Путин отметил, что данный договор был краеугольным камнем мировой системы контроля вооружений.

Российский лидер предложил сравнить объемы военных расходов РФ (48 миллиардов долларов) и США, которые превышают 700 миллиардов долларов.

Путин отметил, что у России нет намерения вовлекать себя в гонку вооружений, однако у нее есть обязанность обеспечивать свою безопасность. По его словам, Москва неоднократно предлагала Вашингтону конкретно и обстоятельно прояснить вопросы по договору об РСМД, но всегда сталкивались с отказом.

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Автор: Олег Королев
#путин #снв-3

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