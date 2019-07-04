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Восемь тысяч человек остаются без света в Иркутской области

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4:44   4 Июля 2019
Россия

Восемь тысяч человек остаются без света в Иркутской области

Восемь тысяч человек остаются без света в Иркутской области

Около восьми тысяч человек остаются без электроснабжения из-за паводка в Иркутской области, сообщает региональное министерство энергетики.

Ранее сообщалось, что число жителей Иркутской области, оставшихся без электричества из-за паводка, сократилось до 16 тысяч.

По последним данным, без электроснабжения остаются потребители в 15 населенных пунктах Нижнеудинского, Чунского, Тулунского и Тайшетского районов. Без света остаются около 7900 человек и 26 социально значимых объектов.

Мощность отключенных потребителей составляет 10,9 мегаватт. Аварийно-восстановительные работы проводит 21 бригада.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в Тулунском, Тайшетском, Чунском, Нижнеудинском, Зиминском и Куйтском районах. По информации МЧС, жертвами паводка стали 20 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести.

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Автор: Олег Королев
#паводок #иркутская область

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