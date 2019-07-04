Москва заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с Брюсселем, заявил Путин

Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с ЕС, сообщил в интервью итальянской газете Corriere della Sera российский лидер Владимир Путин.

В четверг Путин посетит Апеннины. В ходе визита он встретится с президентом Италии Серджо Маттареллой, председателем совета министров Джузеппе Конте, а также папой Римским Франциском.

Российский лидер заявил, что Москва заинтересована в восстановлении полноформатных отношений между РФ и Евросоюзом, а также в сохранении мира, соблюдении безопасности и стабильности на европейском континенте.

Путин подчеркнул, что Россия готова к конструктивному сотрудничеству со всеми политическими силами, которые получат мандат европейских избирателей.

Ранее Путин заявил, что целью шумихи вокруг «российского вмешательства» в европейские выборы является демонизация России в глазах европейцев.