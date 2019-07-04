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 Путин рассказал об условиях диалога с новыми украинскими властями

Путин рассказал об условиях диалога с новыми украинскими властями
3:20   4 Июля 2019
Весь мир

Путин рассказал об условиях диалога с новыми украинскими властями

Путин рассказал об условиях диалога с новыми украинскими властями

Россия готова к конструктивному диалогу с Украиной, если ее новый президент Владимир Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания. Об этом заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera российский лидер Владимир Путин.

Текст интервью приводится на итальянском языке.

На вопрос о том, позволяет ли обеда Зеленского на выборах президента разморозить отношения, Путин отметил, что это возможно в случае, если Зеленский начнет выполнять обещания. Российский президент напомнил, что украинский президент обещал установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе и прекратить называть их сепаратистами.

Путин отметил, что в наследство Зеленскому досталась принудительная украинизация, разгул неофашизма, гражданский конфликт на юго-востоке страны, а также попытки прежних властей разрушить мир между конфессиями.

Российский президент отметил, что по этой причине заявляет, что граждане Украины ожидают от Зеленского и его команды не заявлений, а конкретных действий и изменений в кратчайшие сроки. По его словам, Киеву наконец-то нужно понять, что конфликт между РФ и Украиной не в общих интересах.

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Автор: Олег Королев
#путин #украина #зеленский

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