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2:58   4 Июля 2019
Весь мир

Россия не вмешивается в дела других стран, заявил Путин

Россия не вмешивается в дела других стран, заявил Путин

Шумиха вокруг вмешательства РФ в выборы в Европе нацелена на продолжение демонизации России, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Он отметил, что введенные против РФ санкции под предлогом обвинений во вмешательстве до сих пор действуют. Путин подчеркнул, что к заявлениям данного порядка также относится шумиха вокруг «российского влияния» на избирательные процессы в ЕC, заявления о котом распространяются в преддверии выборов в Европарламент.

Президент РФ при этом отметил, что имевшиеся ранее попытки заявить о «зловещем российском вмешательстве» стали причиной низких результатов ряда политических сил.

Путин отметил, что основной целью авторов таких заявлений является продолжение демонизации РФ в глазах граждан ЕС. Российский лидер подчеркнул, что Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние дела ни стран Евросоюза, ни других государств мира.

Также Путин подчеркнул, что Россия не вмешивается в дела других стран. Российский лидер отметил, что это и есть ключевое отличие РФ от США и их союзников.

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Автор: Олег Королев
#ес #путин #российское вмешательство

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