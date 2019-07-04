Венесуэла предупредила американских граждан об отсутствии защиты на своей территории

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса сообщил, что из-за отказа США от услуг Турции и Швейцарии для взаимной защиты дипсобственности и интересов граждан американцы лишаются защиты на венесуэльской территории.

В январе текущего года президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с США после обострения ситуации и имеющего место вмешательства США.

Арреас сообщил, что из-за отказа и отсутствия интереса Белого дома принять Турцию как государство-защитника дипобъектов, собственности и интересов венесуэльцев в своей стране, граждане США не смогут обладать защитой в Венесуэле.

По его словам, данная ситуация складывается после отказа Вашингтона от соглашения о защите, предложенного обеими странами, которые включали Швейцарию в качестве защищающего американские активы в Венесуэле, а также Турцию в качестве государства-защитника Венесуэлы в США

Глава венесуэльского МИД отметил, что таким образом Вашингтон отказывается выполнять Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.