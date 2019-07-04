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2:54   4 Июля 2019
Весь мир

Венесуэла предупредила американских граждан об отсутствии защиты на своей территории

Венесуэла предупредила американских граждан об отсутствии защиты на своей территории

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса сообщил, что из-за отказа США от услуг Турции и Швейцарии для взаимной защиты дипсобственности и интересов граждан американцы лишаются защиты на венесуэльской территории.

В январе текущего года президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с США после обострения ситуации и имеющего место вмешательства США.

Арреас сообщил, что из-за отказа и отсутствия интереса Белого дома принять Турцию как государство-защитника дипобъектов, собственности и интересов венесуэльцев в своей стране, граждане США не смогут обладать защитой в Венесуэле.

По его словам, данная ситуация складывается после отказа Вашингтона от соглашения о защите, предложенного обеими странами, которые включали Швейцарию в качестве защищающего американские активы в Венесуэле, а также Турцию в качестве государства-защитника Венесуэлы в США

Глава венесуэльского МИД отметил, что таким образом Вашингтон отказывается выполнять Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

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Автор: Олег Королев
#сша #венесуэла

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