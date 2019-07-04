Более десяти человек пострадали при взрыве на АЗС в Ливане

Ранения в результате взрыва на автозаправочной станции на севере Ливана получили 12 человек, сообщает местный телеканал LBC.

Глава местного отделения «Красного Креста» Джордж аль-Каттани сообщил, что десять пострадавших были доставлены на машинах скорой помощи в местные больницы. Состоянию пострадавших ничего не грозит.

Также он добавил, что армия Ливана и силы безопасности страны держат ситуацию по контролем.

Второго июля сотрудники службы общей безопасности Ливана задержали троих подозреваемых в обстреле колонны министра по делам беженцев в горном районе страны. Министр заявил, что за атакой стояли его оппоненты из «Прогрессивно-социалистической партии».

В минувший четверг два террориста-смертника подорвались в центре столицы Туниса. Министерство иностранных дел Ливана осудило произошедшие в столице Туниса взрывы.