Подземный протест шахтеров на Украине поддержали восемь горняков

Восемь шахтеров присоединились к акции протеста на шахте «Горская» в Луганской области Украины. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По его словам, восемь горняков присоединились к акции протеста и отказались подниматься на поверхность. Всего под землей находятся 20 человек.

Ранее Волынец сообщил, что государственные предприятия «Первомайскуголь» и «Лисичанскуголь» обесточен, без света остаются шахты «Карбонит» и «Горская». Сообщалось, что в «Горской» под землей остаются 12 горняков.

Волынец на своей странице в Facebook написал, что на шахте «Горская» («Первомайскуголь») горняки продолжают оставаться на глубине 700 метров. В шесть вечера к ним присоединились еще восемь человек, отметил он.

Он уточнил, что сейчас под землей находятся 20 горняков.

Ранее горняки госпредприятия «Селидовуголь» перекрыли дорогу в Донецкой области, требуя погашения задолженности по зарплате.