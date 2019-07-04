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 Женщина погибла в Минске в ходе праздничного салюта

Женщина погибла в Минске в ходе праздничного салюта
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1:45   4 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Женщина погибла в Минске в ходе праздничного салюта

Женщина погибла в Минске в ходе праздничного салюта

Белорусские следователи проводят проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что во время праздничного салюта ко Дню независимости республики произошло ЧП. Предполагалось, что от осколка снаряда серьезные травмы получила женщина.

СК Белоруссии уточняет, что 64-летняя пенсионерка получила ранения в момент, когда наблюдала за салютом на берегу реки Свислочь. Женщина погибла, несмотря на своевременно оказанную помощь.

Отмечается, что по факту инцидента следователи проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По предварительным данным, что медпомощь понадобилась нескольким людям. Однако, госпитализация им не была нужна. Точное число людей, обратившихся в медучреждения, устанавливается.

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Автор: Олег Королев
#минск #белоруссия #салют

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