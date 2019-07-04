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1:29   4 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Главу грузинского спецназа отстранили от должности после разгона митинга у парламента

Главу грузинского спецназа отстранили от должности после разгона митинга у парламента

Глава департамента по особым поручениям МВД Грузии Георгий Какичашвили временно отстранен от должности до окончания расследования разгона митинга в центре Тбилиси. Об этом сообщает министерство внутренних дел страны.

В сообщении на сайте МВД страны говорится, что до завершения расследования событий 20-21 июня на проспекте Руставели в Тбилиси Какичашвили временно приостановили полномочия. Подчеркивается, что он не отстранен с поста.

Акции протеста проходят в Тбилиси с 20 июня. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватили парламент, возле здания собралась толпа митингующих. Позже спецназ разогнал митинг, но протесты продолжались. Пострадали 240 человек, более трехсот были задержаны.

После произошедшего было возбуждено дело о разгоне митинга. Следствие устанавливает, было ли в данных действиях превышение полномочий. В рамках расследования отстранены от службы десять полицейских.

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Автор: Олег Королев
#митинг #грузия

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