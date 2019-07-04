Украинский «Нафтогаз» готовится к перебоям с транзитом российского газа

Украинская сторона ожидает перебоев в транзите российского газа, заявил топ-менеджер «Нафтогаза» Андрей Фаворов во время выступления на на конференции в Торонто по вопросам реформ на Украине.

Руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов сообщил, что Киев ожидает трехмесячный сбой в доставке газа. По его словам, Украина ожидает, что РФ займет «жесткую позицию».

Также он отметил, что перебои компания ожидает в первом квартале следующего года. О сложившийся ситуации были уведомлены европейцы.

Фаворов сообщил, что к этому ведет «пара тенденций», таких как повышение запасов природного газа «Газпрома» в Европе на 15-16 процентов по сравнению с минувшим годом. По его словам, это явный признак о готовности газового гиганта к перерыву транзита.

При этом представитель «Нафтогаза» отмечает, что украинская компания также формирует запасы газа. По его словам, на данный момент уровень запасов выше уровня в прошлом году.

Он отметил, что «Нафтогаз» готов к отрытым и честным переговорам с российскими коллегами по вопросу продления контрактов на транзит и поставку газа.