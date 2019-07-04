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 МИД РФ назвал углубление сотрудничества Грузии с НАТО угрозой региональной безопасности

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0:43   4 Июля 2019
Ближнее зарубежье

МИД РФ назвал углубление сотрудничества Грузии с НАТО угрозой региональной безопасности

МИД РФ назвал углубление сотрудничества Грузии с НАТО угрозой региональной безопасности

Углубление сотрудничества Грузии и НАТО в Москве, Цхинвале и Сухуми считают реальной угрозой для безопасности региона. Об этом сообщает МИД РФ после очередного раунда Женевских дискуссий по Закавказью.

Замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин сообщил, что на встрече вновь было констатировано отсутствие возможности для возобновления в ближайшее время работы над заявлением о неприменении силы. Делегации РФ, Абхазии и Южной Осетии выразили готовность принять соответствующего документа, имеющего ключевое значение для обеспечения прочного мира на Южном Кавказе.

Стороны подчеркнули, что углубление сотрудничества Грузии с НАТО на фоне недружественной риторики грузинской стороны воспринимается странами-сосдеями как реальная угроза региональной безопасности. Все участники встречи, кроме грузинской делегации, признали ситуацию на границах стабильной и управляемой.

Участники Женевских дискуссий подтвердили стремление разрешить гуманитарные задачи, в том числе в сфере экологической безопасности, охраны культурного наследия, образования, а также поиска пропавших без вести лиц и совместного водопользования.

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Автор: Олег Королев
#нато #грузия #мид рф

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