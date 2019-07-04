Несколько человек погибли при взрыве заминированного мотоцикла на юге Сирии

Несколько человек погибли при теракте в южносирийском городе Сувейда, сообщает государственное информационное агентство SANA.

Заминированный мотоцикл взорвался на улице Канават. В изначальной версии публикации говорилось о четырех жертвах, однако похже агентство заявило о нескольких погибших и пострадавших.

Губернатор Сувейды Амир аль-Аши сообщил, что теракт произошел в 21:10 по местному времени. По его словам, заминированный мотоцикл взорвался на оживленной улице, расположенной около церкви.

По словам главы города, жертвами атаки стали трое человек. Еще семеро получили травмы различной степени тяжести.

Данный теракт стал в Сувейде первым в текущем году. После освобождения города, обстановка в населенном пункте была относительно спокойной.

Ранее ЦПВС сообщал, что боевики обстреляли семь населенных пунктов в двух сирийских провинциях.