Похищавшую топливо из нефтепроводов банду задержала ФСБ

Банда, которая похищала нефтепродукты из магистральных нефтепродуктопроводов при помощи незаконных врезок, задержана в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ РФ.

Задержание произвели в середине апреля этого года, однако об этом ведомство сообщило об этом лишь сейчас.

ФСБ отмечает, что период с 12 по 17 апреля злоумышленники похищали бензин из магистрального нефтепродуктопровода. Отмечается, что по факту произошедшего было возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Один из организаторов группировки ранее был судим за аналогичное преступление.