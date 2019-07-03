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Похищавшую топливо из нефтепроводов банду задержала ФСБ

Похищавшую топливо из нефтепроводов банду задержала ФСБ

 Медведев освободил от должности главу Рослесхоза

Медведев освободил от должности главу Рослесхоза
Минобороны Украины сообщило о продвижении ВСУ в Донбассе  

Минобороны Украины сообщило о продвижении ВСУ в Донбассе  

 Суд перенес заседание по делу Вышинского на 15 июля

Суд перенес заседание по делу Вышинского на 15 июля
Появились фото и видео извержения вулкана на острове Стромболи

Появились фото и видео извержения вулкана на острове Стромболи

 Турист погиб при извержении вулкана рядом на итальянском Стромболи

Турист погиб при извержении вулкана рядом на итальянском Стромболи
22:26   3 Июля 2019
Россия

Похищавшую топливо из нефтепроводов банду задержала ФСБ

Похищавшую топливо из нефтепроводов банду задержала ФСБ

Банда, которая похищала нефтепродукты из магистральных нефтепродуктопроводов при помощи незаконных врезок, задержана в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ РФ.

Задержание произвели в середине апреля этого года, однако об этом ведомство сообщило об этом лишь сейчас.

ФСБ отмечает, что период с 12 по 17 апреля злоумышленники похищали бензин из магистрального нефтепродуктопровода. Отмечается, что по факту произошедшего было возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Один из организаторов группировки ранее был судим за аналогичное преступление.

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Автор: Алла Ларионова
#фсб #кража #нефтепродукты

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