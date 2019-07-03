Трамп подарит США сказку с танками на День независимости, чем утрет нос Обаме

День Независимости в США празднуется с особым размахом. Каждый президент стремится привнести изюминку в 4 июля каждого года, чтобы оно запомнилось — не исключением стал и нынешний глава Белого дома США Дональд Трамп. Его желание провести парад с танками «Абрамс» на центральных вашингтонских улицах, а затем устроить настоящую «президентскую» феерию под названием «Салют Америке» было неоднозначно воспринято в СМИ.

«У нас будет отличное 4 июля в Вашингтоне. Такого еще не было, оно будет особенное… У нас будут самолеты в небе, лучшие истребители в мире и другие самолеты тоже. И у нас будут выставлены танки на улице», — сказал он.

Вот так, к примеру, пожаловался обозреватель The New York Times Мишель Коттл: «Трамп растоптал давнюю традицию держать эти события непартийными — даже аполитичными». А совет города Вашингтон указал господину президенту, что танки запрещены в городе.

Just left the Nats game, and we were greeted by Trump's tanks rolling through just outside the ballpark @fox5dc @nbcwashington pic.twitter.com/O9VmDGFoMY — Cole (@eloc8) July 3, 2019

We have said it before, and we’ll say it again: Tanks, but no tanks. (PS: The @DeptofDefense agrees, see highlighted area below) pic.twitter.com/ock2EORKNz — Council of DC (@councilofdc) July 1, 2019

Сорок пятый президент США перевернул многие традиции празднования 4 июля. Фейрверк запустят в этом году между Брод-стрит и Бруклинским мостом, предварив его патриотичной речью Трампа перед американцами и шоу «Салют Америке» , где избранные места будут зарезервированы для держателей билетов, что несколько противоречит презрению элиты президентом.

Впечатлить соотечественников пытались и предшественники Трампа. Так, Барак Обама израсходовал 22 тонны пиротехники, устроив крупнейший фейерверк в стране. Сработало — был избран на еще один срок.

«Политика сегодня» обсудила инициативу президента США с американистом и главным научным сотрудником Института всеобщей истории РАН Александром Петровым. Ученый вспомнил, как ему довелось несколько раз присутствовать на праздничной демонстрации.

«Я был два или три раза на Дне независимости США. Этот праздник по традиции отмечается грандиозным салютом, который предваряется демонстрацией. Но это не демонстрация военной техники, а парад, в котором принимают участие школьники, студенты из разных штатов», — вспомнил Петров.

Люди проходят по двум главным магистральным улицам, пронизывающим весь город и ведущим к зданию конгресса — Коннектикут авеню и Конститьюшн авеню. Улицы — не мощеные, покрыты обычным асфальтом.

«Я сомневаюсь в том, насколько осуществима мечта Трампа, потому что не могу представить, насколько реален проход техники по асфальту на этих магистралях. Танки модели «Абрамс» весят 70 тонн», — говорит ученый.

Проход танковой техники — дело не из дешевых, его стоимость приближается к 100 миллионам долларов, отмечает Петров. Экономика США сейчас находится на подъеме, да и президентские выборы не за горами, поэтому Трамп решил раскошелиться — впервые в истории страны провести такой грандиозный парад и шоу.

«Трамп должен показать, что он может многого добиться на посту президента. Для обывателей, для которых важна простота речи Трампа и телевизионная картинка — это иллюстрация его предвыборного слогана Make America great again, — полагает американист. —«Америка — великая! Смотрите, какая техника идет! Это все моя заслуга!», — восклицал бы Трамп».

В «президентском» шоу заключен сильный политический ход Трампа, несмотря на критику. Он должен запомниться. Обама говорил правильно, он говорил красиво, много… Но можем ли мы вспомнить его фразы? Навряд ли, говорит Петров. Трамп решил войти в историю в отличие от предшественника не только яркими речами, но и поступками.

За последнее десятилетие редко президенты произносили речи перед американцами на Дне независимости.

«Но это было в 20 веке, такая традиция существует. Другое дело, что это не делалось столь помпезно, как это делается сейчас. На этом затишье Трамп хочет хайпануть», — уверен Петров.

Желание президента провести по центральным улицам столицы танки «Абрамс» могло быть навеяно французским парадом в 2017 году, не исключает историк. Или парадами, которые ежегодного проходят в России. Ясно одно — нынешний президент не намерен уступать свою должность, поэтому и день для трамповской феерии был выбран не случайно.