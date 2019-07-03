Турист погиб при извержении вулкана рядом на итальянском Стромболи

Один турист погиб из-за при извержении вулкана на острове Стромболи, который находится к северу от итальянской Сицилии. Об этом в среду сообщает итальянское информационное агентство ANSA.

Еще один турист, который на момент извержения находился на склоне вулкана, получил травмы. О национальности этих людей пока ничего неизвестно.

Scary scenes at Stromboli pic.twitter.com/Bz06QYEzA5 — Sam Sitch (Sal) (@scsitch) July 3, 2019

Очевидцы, которые сейчас находятся в населенном пункте Джиностра на острове, сообщают, что и там могут быть еще пострадавшие. На Стромболи уже прибыли пожарные, чтобы потушить пожары, начавшиеся из-за извержения.