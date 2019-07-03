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Появились фото и видео извержения вулкана на острове Стромболи

Появились фото и видео извержения вулкана на острове Стромболи

 Турист погиб при извержении вулкана рядом на итальянском Стромболи

Турист погиб при извержении вулкана рядом на итальянском Стромболи
Медвелев освободил от должности главу Рослесхоза

Медвелев освободил от должности главу Рослесхоза

 Минсельхоз намерен контролировать сбор грибов и ягод

Минсельхоз намерен контролировать сбор грибов и ягод
Минобороны Украины сообщило о продвижении ВСУ в Донбассе  

Минобороны Украины сообщило о продвижении ВСУ в Донбассе  

 Суд перенес заседание по делу Вышинского на 15 июля

Суд перенес заседание по делу Вышинского на 15 июля
Появились фото и видео извержения вулкана на острове Стромболи

Появились фото и видео извержения вулкана на острове Стромболи

 Турист погиб при извержении вулкана рядом на итальянском Стромболи

Турист погиб при извержении вулкана рядом на итальянском Стромболи
21:22   3 Июля 2019
Весь мир

Турист погиб при извержении вулкана рядом на итальянском Стромболи

Турист погиб при извержении вулкана рядом на итальянском Стромболи

Один турист погиб из-за при извержении вулкана на острове Стромболи, который находится к северу от итальянской Сицилии. Об этом в среду сообщает итальянское информационное агентство ANSA.

Еще один турист, который на момент извержения находился на склоне вулкана, получил травмы. О национальности этих людей пока ничего неизвестно.

Очевидцы, которые сейчас находятся в населенном пункте Джиностра на острове, сообщают, что и там могут быть еще пострадавшие. На Стромболи уже прибыли пожарные, чтобы потушить пожары, начавшиеся из-за извержения.

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Автор: Алла Ларионова
#происшествия #вулкан #стромболи

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