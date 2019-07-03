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Минобороны Украины сообщило о продвижении ВСУ в Донбассе  

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Появились фото и видео извержения вулкана на острове Стромболи

Появились фото и видео извержения вулкана на острове Стромболи

 Турист погиб при извержении вулкана рядом на итальянском Стромболи

Турист погиб при извержении вулкана рядом на итальянском Стромболи
21:10   3 Июля 2019
Весь мир

Итальянский премьер пообещал показать Путину свое гостеприимство

Итальянский премьер пообещал показать Путину свое гостеприимство

Глава итальянского правительства Джузеппе Конте рассказал журналистам, что в октябре 2018 года, когда он был с визитом в Москве, российская сторона оказала ему чрезвычайно радушный прием, на который он рассчитывает ответить во время предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в Рим.

Слова премьер-министра Италии в среду вечером приводит агентство ТАСС.

«У меня будет возможность отплатить президенту Путину тем же гостеприимством. Меня очень тепло встречали в Москве в октябре прошлого года. Будет возможность обсудить двусторонние отношения и пути их наращивания», - заявил Конте, в частности.

Также он выразил надежду, что в ходе предстоящего официального визита российского лидера в Италию у них будет возможность обсудить пути наращивания двусторонних российско-итальянских отношений.

«Кроме того, будет возможность встретиться с предпринимателями, с которыми также можно будет обсудить укрепление сотрудничества», - добавил премьер.

Итальянский премьер пообещал показать Путину свое гостеприимство

При этом Джузеппе Конте вспомнил, что он уже несколько раз встречался с президентом России Владимиром Путиным и личные отношения дружбы с ним подкрепляют хорошие двусторонние отношения, установившиеся между нашими странами. Он рассказал, что виделся с Путиным на международном форуме «Один пояс – один путь» в Пекине, и на недавнем саммите G20 в Осаке, и каждый раз встречи были очень дружескими.

По словам Конте, Россия и Италия всегда были внимательны друг к другу и не только в экономической сфере, но и в области культурных контактов, что является крепкой основой в числе прочего и для политического взаимодействия.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #италия #визит #конте

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