Минсельхоз намерен контролировать сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства РФ может получить контроль над сбором, переработкой и продажей дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений. Такая информация содержится в проекте постановления правительства, разработанного ведомством. Он появился на портале правовых инициатив для общественного обсуждения. В пояснительной записке к документу сказано, что сфера оборота и переработки грибов, ягод и орехов - экономически и социально значимая отрасль, у которой есть большой потенциал роста. Помимо этого, продукция на основе дикорастущих растений и грибов обладает высоким экспортным потенциалом, уверены в ведомстве.