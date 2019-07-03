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 Минсельхоз намерен контролировать сбор грибов и ягод

Минсельхоз намерен контролировать сбор грибов и ягод
Минобороны Украины сообщило о продвижении ВСУ в Донбассе  

Минобороны Украины сообщило о продвижении ВСУ в Донбассе  

 Суд перенес заседание по делу Вышинского на 15 июля

Суд перенес заседание по делу Вышинского на 15 июля
Появились фото и видео извержения вулкана на острове Стромболи

Появились фото и видео извержения вулкана на острове Стромболи

 Турист погиб при извержении вулкана рядом на итальянском Стромболи

Турист погиб при извержении вулкана рядом на итальянском Стромболи
20:53   3 Июля 2019
Россия

Минсельхоз намерен контролировать сбор грибов и ягод

Минсельхоз намерен контролировать сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства РФ может получить контроль над сбором, переработкой и продажей дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений. Такая информация содержится в проекте постановления правительства, разработанного ведомством. Он появился на портале правовых инициатив для общественного обсуждения. В пояснительной записке к документу сказано, что сфера оборота и переработки грибов, ягод и орехов - экономически и социально значимая отрасль, у которой есть большой потенциал роста. Помимо этого, продукция на основе дикорастущих растений и грибов обладает высоким экспортным потенциалом, уверены в ведомстве.

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Автор: Алла Ларионова
#экономика #минсельхоз #грибы

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