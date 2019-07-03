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Минобороны Украины сообщило о продвижении ВСУ в Донбассе  

Минобороны Украины сообщило о продвижении ВСУ в Донбассе  

 Суд перенес заседание по делу Вышинского на 15 июля

Суд перенес заседание по делу Вышинского на 15 июля
Появились фото и видео извержения вулкана на острове Стромболи

Появились фото и видео извержения вулкана на острове Стромболи

 Турист погиб при извержении вулкана рядом на итальянском Стромболи

Турист погиб при извержении вулкана рядом на итальянском Стромболи
20:46   3 Июля 2019
Весь мир

Нидерланды запретили употреблять наркотики в общественных местах

Нидерланды запретили употреблять наркотики в общественных местах

Более 200 муниципалитетов Голландии запретили употреблять наркотики в общественных местах — парках, улицах и некоторых зданиях. Об этом сообщает Голландская вещательная ассоциация (NOS) в среду, 3 июля.

Новые ограничения заработали в 218 муниципалитетах из 355. При этом 60% из них распространили меры на все общественные места, остальные — только на потенциально опасные зоны. В частности, под запрет попала площадь Меркатор в Амстердаме.

Кофешопы открыли продажу марихуаны и других наркотических веществ в Нидерландах с 1976 года. Тогда же Опиумный закон закрепил различия между сильными и слабыми наркотиками. Это заложило основу либеральной политики Нидерландов

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Автор: Арсений Аскольский
#запрет #наркотики #голландия

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