Нидерланды запретили употреблять наркотики в общественных местах

Более 200 муниципалитетов Голландии запретили употреблять наркотики в общественных местах — парках, улицах и некоторых зданиях. Об этом сообщает Голландская вещательная ассоциация (NOS) в среду, 3 июля.

Новые ограничения заработали в 218 муниципалитетах из 355. При этом 60% из них распространили меры на все общественные места, остальные — только на потенциально опасные зоны. В частности, под запрет попала площадь Меркатор в Амстердаме.

Кофешопы открыли продажу марихуаны и других наркотических веществ в Нидерландах с 1976 года. Тогда же Опиумный закон закрепил различия между сильными и слабыми наркотиками. Это заложило основу либеральной политики Нидерландов