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20:26   3 Июля 2019
Россия

Водителей в РФ могут начать проверять на психоактивные вещества

Водителей в РФ могут начать проверять на психоактивные вещества

Министерство здравоохранения России предлагает проверять водителей транспортных средств, и тех, кто решил получить водительские права, на наличие психоактивных веществ в организме. Проект изменений в приказ министерства в среду появился на портале проектов нормативных правовых актов.

«Проектом приказа предусматривается обязательное исследование биологических сред организма человека с целью диагностики употребления психоактивных веществ», — сказано в документе.

В проекте учитывается социальная значимость противодействия употреблению психоактивных средств среди водителей и тех, кто собирается начать водить. Министерство подчеркивает, что изменения направлены на то, чтобы улучшить безопасность на дорогах.

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Автор: Алла Ларионова
#водители #минздрав #психоактивные вещества

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