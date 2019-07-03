Водителей в РФ могут начать проверять на психоактивные вещества

Министерство здравоохранения России предлагает проверять водителей транспортных средств, и тех, кто решил получить водительские права, на наличие психоактивных веществ в организме. Проект изменений в приказ министерства в среду появился на портале проектов нормативных правовых актов.

«Проектом приказа предусматривается обязательное исследование биологических сред организма человека с целью диагностики употребления психоактивных веществ», — сказано в документе.

В проекте учитывается социальная значимость противодействия употреблению психоактивных средств среди водителей и тех, кто собирается начать водить. Министерство подчеркивает, что изменения направлены на то, чтобы улучшить безопасность на дорогах.