Минобороны опубликовало список подводников, погибших при пожаре на глубоководном судне
Министерство обороны России опубликовало имена 14 моряков-подводников, погибших 1 июля в Баренцевом море в результате пожара на глубоководном научно-исследовательском судне:
- Герой РФ, капитан 1-го ранга Долонский Денис Владимирович.
- Герой РФ, капитан 1-го ранга Филин Николай Иванович
- Капитан 1-го ранга Абанкин Владимир Леонидович
- Капитан 1-го ранга Воскресенский Андрей Владимирович
- Капитан 1-го ранга Иванов Константин Анатольевич
- Капитан 1-го ранга Опарин Денис Александрович
- Капитан 1-го ранга Сомов Константин Юрьевич
- Капитан 2-го ранга Авдонин Александр Валерьевич
- Капитан 2-го ранга Данильченко Сергей Петрович
- Капитан 2-го ранга Соловьев Дмитрий Александрович
- Подполковник медицинской службы Васильев Александр Сергеевич
- Капитан 3-го ранга Кузьмин Виктор Сергеевич
- Капитан 3-го ранга Сухиничев Владимир Геннадьевич
- Капитан-лейтенант Дубков Михаил Игоревич
Ранее в среду в Минобороны сообщили, что погибшие моряки-подводники своими грамотными и героическим действиями спасли жизни остальным членам экипажа и сохранили научно-исследовательское судно.
После того, как в одном из отсеков вспыхнул пожар, находившиеся там подводники эвакуировали из аварийного отсека гражданского специалиста, после чего задраили люк и ценой своей жизни ликвидировали очаг возгорания. Обеспечив выживание судна. При этом все находившиеся в отсеке 14 моряков погибли, отравившись продуктами горения.
Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, все погибшие моряки будут представлены к государственным наградам, а их семьям будет оказана вся возможная помощь и поддержка. Также Шойгу дал поручение командованию флота и компании-производителю глубоководного аппарата, восстановить научно-исследовательское судно и вернуть его в ряды ВМС России.