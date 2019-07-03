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20:24   3 Июля 2019
Россия

Минобороны опубликовало список подводников, погибших при пожаре на глубоководном судне

Минобороны опубликовало список подводников, погибших при пожаре на глубоководном судне

Министерство обороны России опубликовало имена 14 моряков-подводников, погибших 1 июля в Баренцевом море в результате пожара на глубоководном научно-исследовательском судне:

  1. Герой РФ, капитан 1-го ранга Долонский Денис Владимирович.
  2. Герой РФ, капитан 1-го ранга Филин Николай Иванович
  3. Капитан 1-го ранга Абанкин Владимир Леонидович
  4. Капитан 1-го ранга Воскресенский Андрей Владимирович
  5. Капитан 1-го ранга Иванов Константин Анатольевич
  6. Капитан 1-го ранга Опарин Денис Александрович
  7. Капитан 1-го ранга Сомов Константин Юрьевич
  8. Капитан 2-го ранга Авдонин Александр Валерьевич
  9. Капитан 2-го ранга Данильченко Сергей Петрович
  10. Капитан 2-го ранга Соловьев Дмитрий Александрович
  11. Подполковник медицинской службы Васильев Александр Сергеевич
  12. Капитан 3-го ранга Кузьмин Виктор Сергеевич
  13. Капитан 3-го ранга Сухиничев Владимир Геннадьевич
  14. Капитан-лейтенант Дубков Михаил Игоревич

 Минобороны опубликовало список подводников, погибших при пожаре на глубоководном судне

Ранее в среду в Минобороны сообщили, что погибшие моряки-подводники своими грамотными и героическим действиями спасли жизни остальным членам экипажа и сохранили научно-исследовательское судно.

После того, как в одном из отсеков вспыхнул пожар, находившиеся там подводники эвакуировали из аварийного отсека гражданского специалиста, после чего задраили люк и ценой своей жизни ликвидировали очаг возгорания. Обеспечив выживание судна. При этом все находившиеся в отсеке 14 моряков погибли, отравившись продуктами горения.

Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, все погибшие моряки будут представлены к государственным наградам, а их семьям будет оказана вся возможная помощь и поддержка. Также Шойгу дал поручение командованию флота и компании-производителю глубоководного аппарата, восстановить научно-исследовательское судно и вернуть его в ряды ВМС России.

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Автор: Александр Люблинский
#минобороны #моряки #подводники

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