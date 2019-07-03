 Минобороны опубликовало список подводников, погибших при пожаре на глубоководном судне

Министерство обороны России опубликовало имена 14 моряков-подводников, погибших 1 июля в Баренцевом море в результате пожара на глубоководном научно-исследовательском судне:

Герой РФ, капитан 1-го ранга Долонский Денис Владимирович. Герой РФ, капитан 1-го ранга Филин Николай Иванович Капитан 1-го ранга Абанкин Владимир Леонидович Капитан 1-го ранга Воскресенский Андрей Владимирович Капитан 1-го ранга Иванов Константин Анатольевич Капитан 1-го ранга Опарин Денис Александрович Капитан 1-го ранга Сомов Константин Юрьевич Капитан 2-го ранга Авдонин Александр Валерьевич Капитан 2-го ранга Данильченко Сергей Петрович Капитан 2-го ранга Соловьев Дмитрий Александрович Подполковник медицинской службы Васильев Александр Сергеевич Капитан 3-го ранга Кузьмин Виктор Сергеевич Капитан 3-го ранга Сухиничев Владимир Геннадьевич Капитан-лейтенант Дубков Михаил Игоревич

Ранее в среду в Минобороны сообщили, что погибшие моряки-подводники своими грамотными и героическим действиями спасли жизни остальным членам экипажа и сохранили научно-исследовательское судно.

После того, как в одном из отсеков вспыхнул пожар, находившиеся там подводники эвакуировали из аварийного отсека гражданского специалиста, после чего задраили люк и ценой своей жизни ликвидировали очаг возгорания. Обеспечив выживание судна. При этом все находившиеся в отсеке 14 моряков погибли, отравившись продуктами горения.

Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, все погибшие моряки будут представлены к государственным наградам, а их семьям будет оказана вся возможная помощь и поддержка. Также Шойгу дал поручение командованию флота и компании-производителю глубоководного аппарата, восстановить научно-исследовательское судно и вернуть его в ряды ВМС России.