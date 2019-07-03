Украина должна прислать новый ответ, если хочет пересмотреть позицию по предложению России об освобождении моряков. Об этом заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

«Российское предложение не просто сохранилось. Мы официально его направили украинской стороне», — подчеркнул дипломат.

По его словам, российская нота «находится на столе». Если Киев пересмотрит свою позицию, он должен будет прислать ответ, отметил Карасин.

МИД РФ 26 июня направил Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноты с перечислением возможностей освобождения задержанных за нарушение границы моряков. Глава МИД Украины Павел Климкин ответил, что Киев отвергает предложение.

При этом министр не согласовывал ответ на российскую ноту с президентом Владимиром Зеленским, о чем последний и заявил. Тогда Климкин назвал предложение РФ «дипломатической ловушкой», а после ушел в «политический отпуск».