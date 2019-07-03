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20:27   3 Июля 2019
Россия

МИД РФ предложил Киеву прислать новый ответ, если он хочет освобождения моряков

МИД РФ предложил Киеву прислать новый ответ, если он хочет освобождения моряков

Украина должна прислать новый ответ, если хочет пересмотреть позицию по предложению России об освобождении моряков. Об этом заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин. 

«Российское предложение не просто сохранилось. Мы официально его направили украинской стороне», — подчеркнул дипломат.

По его словам, российская нота «находится на столе». Если Киев пересмотрит свою позицию, он должен будет прислать ответ, отметил Карасин.

МИД РФ 26 июня направил Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноты с перечислением возможностей освобождения задержанных за нарушение границы моряков. Глава МИД Украины Павел Климкин ответил, что Киев отвергает предложение.

При этом министр не согласовывал ответ на российскую ноту с президентом Владимиром Зеленским, о чем последний и заявил. Тогда Климкин назвал предложение РФ «дипломатической ловушкой», а после ушел в «политический отпуск».

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #мид рф #моряки

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