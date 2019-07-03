МИД РФ назвал опасным проталкивание тезиса об ускоренном принятии Грузии в НАТО 

Москва считает опасным в преддверии саммита НАТО в Лондоне проталкивание тезиса об ускоренном принятии Грузии в Североатлантический альянс.

Об этом по итогам очередного раунда дискуссии в Женевском формате по вопросам стабильности и безопасности в Закавказье сообщил замглавы МИД России Григория Карасин. Его слова в среду вечером приводит агентство ТАСС.