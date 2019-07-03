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МИД РФ назвал опасным проталкивание тезиса об ускоренном принятии Грузии в НАТО

МИД РФ назвал опасным проталкивание тезиса об ускоренном принятии Грузии в НАТО

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20:12   3 Июля 2019
Весь мир

МИД РФ назвал опасным проталкивание тезиса об ускоренном принятии Грузии в НАТО

МИД РФ назвал опасным проталкивание тезиса об ускоренном принятии Грузии в НАТО

Москва считает опасным в преддверии саммита НАТО в Лондоне проталкивание тезиса об ускоренном принятии Грузии в Североатлантический альянс.

Об этом по итогам очередного раунда дискуссии в Женевском формате по вопросам стабильности и безопасности в Закавказье сообщил замглавы МИД России Григория Карасин. Его слова в среду вечером приводит агентство ТАСС.

«С российской стороны подчеркнута опасность в преддверии саммита НАТО в Лондоне проталкивания разного рода тезисов об ускоренном принятии Грузии в члены альянса», - подчеркнул дипломат.

МИД РФ назвал опасным проталкивание тезиса об ускоренном принятии Грузии в НАТО 

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Автор: Александр Люблинский
#нато #грузия #мидрф

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