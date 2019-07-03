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20:04   3 Июля 2019
Политика

Герой РФ рассказал, как Украина может использовать купленное у Канады оружие

Герой РФ рассказал, как Украина может использовать купленное у Канады оружие

Глава президиума «Офицеров России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой высказался о поставке Канадой вооружения на Украину. По его словам, Киеву продают старые запасы, которые могут после перепродажи быть использованы против НАТО.

В беседе с «Царьградом» Липовой отметил, что Киев не планирует отражать «военную агрессию» и не станет при помощи канадского оружия попытаться отобрать Крым. По его мнению, Украина закупается с другой целью. 

«Оружие Украине нужно для продолжения войны в Донбассе, на которой зарабатывает украинская политическая и военная элита, и для последующей перепродажи», — уверен собеседник издания.

По мнению Героя России, Киеву нет смысла отказываться от схем, который действовали при предыдущем руководстве и обогатили экс-главу Петра Порошенко. Украине традиционно продают старое вооружение, поскольку Западу нужно разгружать склады.

Герой РФ рассказал, как Украина может использовать купленное у Канады оружие

При этом он отметил, что сделка не отвечает Минским соглашениям, хотя Зеленский говорил о восстановлении мира в Донбассе еще в предвыборной кампании.

«Он действует строго в фарватере предыдущего главы Украины — заигрывание с Западом, контракты на поставку вооружения, обвинения РФ», — заключил Липовой.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #украина #нато #зеленский

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