Наблюдатели ПАСЕ досрочно свернули деятельность на Украине

Миссия Парламентской ассамблеи Совета Европы, прибывшая на Украину в понедельник для наблюдения за проведением парламентских выборов, назначенных на 21 июля, заявила о досрочном завершении работы.

Об этом в среду сообщается на сайте ПАСЕ. Там же отмечается, что данное решение было принято миссией в связи с тем, что украинская сторона отозвала приглашение наблюдателям. Решение об отзыве приглашения наблюдателей ПАСЕ на парламентские выборы было принято комитетом Верховной рады, как сообщалось, причиной для этого стало решение ПАСЕ восстановить полномочия российской делегации в ассамблее.

После того, как спикер украинского парламента Андрей Парубий направил в ПАСЕ письмо, в котором сообщил об отзыве приглашения наблюдателям, предвыборная делегация европейской организации приняла решение свернуть свою деятельность на Украине.

«Делегация ПАСЕ успела встретиться с лидерами и представителями ряда партий, участвующих в выборах, представителями гражданского общества и средств массовой информации, а также группой ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за выборами и дипломатами, базирующимися в Киеве», - говорится в сообщении организации.

Там же отмечается, что все остальные намеченные встречи пришлось отменить.

Ранее председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье прокомментировала решение Украины отозвать приглашение наблюдателям ПАСЕ на парламентские выборы, напомнив Киеву, что все члены Совета Европы обязаны приглашать представителей ассамблеи на президентские и парламентские выборы.