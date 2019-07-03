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 Наблюдатели ПАСЕ досрочно свернули деятельность на Украине

Наблюдатели ПАСЕ досрочно свернули деятельность на Украине
19:53   3 Июля 2019
Весь мир

Наблюдатели ПАСЕ досрочно свернули деятельность на Украине

Наблюдатели ПАСЕ досрочно свернули деятельность на Украине

Миссия Парламентской ассамблеи Совета Европы, прибывшая на Украину в понедельник для наблюдения за проведением парламентских выборов, назначенных на 21 июля, заявила о досрочном завершении работы.

Об этом в среду сообщается на сайте ПАСЕ. Там же отмечается, что данное решение было принято миссией в связи с тем, что украинская сторона отозвала приглашение наблюдателям. Решение об отзыве приглашения наблюдателей ПАСЕ на парламентские выборы было принято комитетом Верховной рады, как сообщалось, причиной для этого стало решение ПАСЕ восстановить полномочия российской делегации в ассамблее.

Наблюдатели ПАСЕ досрочно свернули деятельность на Украине

После того, как спикер украинского парламента Андрей Парубий направил в ПАСЕ письмо, в котором сообщил об отзыве приглашения наблюдателям, предвыборная делегация европейской организации приняла решение свернуть свою деятельность на Украине.

«Делегация ПАСЕ успела встретиться с лидерами и представителями ряда партий, участвующих в выборах, представителями гражданского общества и средств массовой информации, а также группой ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за выборами и дипломатами, базирующимися в Киеве», - говорится в сообщении  организации.

Там же отмечается, что все остальные намеченные встречи пришлось отменить.

Наблюдатели ПАСЕ досрочно свернули деятельность на Украине

Ранее председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье прокомментировала решение Украины отозвать приглашение наблюдателям ПАСЕ на парламентские выборы, напомнив Киеву, что все члены Совета Европы обязаны приглашать представителей ассамблеи на президентские и парламентские выборы.

«Украина как член Совета Европы находится под наблюдением ассамблеи и обязана приглашать ее наблюдателей для мониторинга президентских и парламентских выборов», - подчеркнула она, добавив, что, тем не менее открыта для диалога ради улучшения отношений между ПАСЕ, украинской делегации в ассамблеи Верховной радой.

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Автор: Александр Люблинский
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