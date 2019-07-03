МИД РФ не оставит без ответа обстрел журналистов ВГТРК в Донбассе

Москва не оставит без ответа обстрел журналистов ВГТРК украинскими военными в Донбассе и обратится в международные организации. Об заявил статс-секретарь, замглавы внешнеполитичекого ведомства Григорий Карасин в среду, 3 июля.

«Реакция, конечно, последует и от журналистского сообщества, и от МИД», — подчеркнул дипломат.

Так он ответил на вопрос ТАСС, планирует ли Россия обращаться, в частности, в ОБСЕ. Карасин подчеркнул, что такие вещи нельзя отпускать незамеченными.

Накануне стало известно, что съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в западной части Донецка. В результате инцидента никто не пострадал. Журналисты приехали снимать последствия ночного и утренних обстрелов, но в этот момент попали под новую минометную атаку.