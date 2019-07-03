США привозят в Сирию новое нефтяное оборудование, чтобы покрыть расходы на вмешательство

Сирийские СМИ сообщили о прибытии очередного конвоя международной коалиции во главе с США на восточный берег реки Евфрат с территории Ирака. Порядка 250 грузовиков прибыли на американскую военную базу в пригороде Хасаки, передает ФАН.

Отмечается, что американцы доставили в САР большую партию оборудования для буровых установок, которые находятся у Евфрата. Боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) несколько лет использовали нефтяные месторождения как основной источник денег. Бензовозы вереницами шли в Ирак и Турцию.

После разгрома «халифата» сирийская нефть перешла зарубежным частным военным компаниям и радикалам Сирийских демократических сил (SDF), которые продолжили незаконно добывать нефть. В настоящее время оккупационные власти модернизируют производство, чтобы увеличить объемы нефтедобычи.

Главред информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин считает, что такие данные в очередной раз подтверждают, что обещания президента США Дональда Трампа о сворачивании кампании в Сирии, данные еще в прошлом году, ничего не стоят.

«Это решение было почти целиком нивелировано еще путем давлением со стороны союзников США, значительной части американского истеблишмента и даже самого окружения лидера Штатов», — уверен эксперт.

При складывающейся обстановке незаконная добыча энергоресурсов является для американцев важным подспорьем, которое может покрыть немалую долю трат на дорогостоящую интервенцию в Сирию.

1 Организация запрещена на территории РФ