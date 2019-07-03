Путин поручил разработать механизм быстрых выплат пострадавшим в Приангарье
Российский лидер Владимир Путин в среду, 3 июля, поручил правительству и Центробанку разработать механизм безотлагательных выплат жителям Иркутской области, которые пострадали от паводка. Соответствующий указ опубликовали на сайте Кремля.
«Совместно с ЦБ РФ и государственными внебюджетными фондами разработать механизм безотлагательного осуществления социальных выплат гражданам», — говорится в документе.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил президенту, что предварительный материальный ущерб от паводка в регионе составил 29 миллиардов рублей Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Ввели режим ЧС. Пострадали шесть районов.
По информации иркутского МЧС, на утро среды, 3 июля, остаются подтопленными около 3,5 тысячи жилых домов в 31 населенном пункте. Погибли 20 человек.
Последствия чрезвычайной ситуации продолжают ликвидировать в Иркутской области #мчс #мчсроссии #мчсроссии???????????????? #тулун #паводок #паводок2019 #спасатели #mchs @ Tulun https://t.co/DF8n5FkinC— МЧС Иркутскаяобласть (@mchs38) 3 июля 2019 г.