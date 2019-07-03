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19:23   3 Июля 2019
Россия

Путин поручил разработать механизм быстрых выплат пострадавшим в Приангарье

Путин поручил разработать механизм быстрых выплат пострадавшим в Приангарье

Российский лидер Владимир Путин в среду, 3 июля, поручил правительству и Центробанку разработать механизм безотлагательных  выплат жителям Иркутской области, которые пострадали от паводка. Соответствующий указ опубликовали на сайте Кремля.

«Совместно с ЦБ РФ и государственными внебюджетными фондами разработать механизм безотлагательного осуществления социальных выплат гражданам», — говорится в документе​​​.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил президенту, что предварительный материальный ущерб от паводка в регионе составил 29 миллиардов рублей Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Ввели режим ЧС. Пострадали шесть районов.

По информации иркутского МЧС, на утро среды, 3 июля, остаются подтопленными около 3,5 тысячи жилых домов в 31 населенном пункте. Погибли 20 человек. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#путин #паводок #иркутская область #приангарье

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