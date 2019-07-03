Путин объявил наводнение в Иркутской области ЧС федерального масштаба

Российский лидер Владимир Путин поручил считать паводок в Иркутской области ЧС федерального характера. Глава государства распорядился установить особый уровень реагирования. Указ появился на сайте Кремля в среду, 3 июля.

Наводнения начались в Иркутской области в конце июня. Режим ЧС продолжает действовать в пяти районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском. В зоне бедствия остаются 3,5 тысячи жилых домов в 31 населенном пункте.

«Считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования», — отмечается в указе.

По последней информации МЧС, жертвами паводка стали 20 человек, судьба 15 остается неизвестной.