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19:30   3 Июля 2019
Россия

МО назвало имя моряка, спасшего гражданского специалиста при пожаре на глубоководном судне

МО назвало имя моряка, спасшего гражданского специалиста при пожаре на глубоководном судне

Гражданский специалист, оказавшийся в том отсеке глубоководного научно-исследовательского судна, где вспыхнул пожар, был спасен благодаря грамотным и самоотверженным действиям капитана 2-го ранга Дмитрия Соловьева.

Об этом в среду сообщает Министерство обороны.

«Спасение гражданского специалиста, находившегося в научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ РФ, стало возможным благодаря самоотверженным и грамотным действиям капитана 2-го ранга Дмитрия Соловьева, осуществившего его вывод из аварийного отсека», - говорится в заявлении ведомства.

Там же отмечается, что Соловьев, после спасения гражданского специалиста вернулся в аварийный отсек, где продолжил бороться с огнем вместе с другими членами экипажа, и вместе с ними ценой своей жизни потушил пожар и спас глубоководное судно.

МО назвало имя моряка, спасшего гражданского специалиста при пожаре на глубоководном судне

Напомним: ранее министр обороны России Сергей Шойгу провел встречу с командованием флота а также с производителями глубоководного аппарата, поручив восстановить судно и вернуть его в строй. При этом Шойгу отметил героизм экипажа, который в первую очередь эвакуировал из аварийного отсека гражданского специалиста и продолжил борьбу за живучесть судна.

В результате пожара на борту аппарата, как сообщалось ранее, погибли 14 моряков-подводников, которые, ликвидировав очаг возгорания, отравились продуктами горения. В числе погибших семеро капитанов 1-го ранга и двое Героев России.

Все погибшие, как заявили в Минобороны, будут представлены к государственным наградам, а их семьи получат всю необходимую поддержку и помощь.

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Автор: Александр Люблинский
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