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19:09   3 Июля 2019
Россия

Предварительный ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 млрд рублей

Предварительный ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 млрд рублей

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в среду, 3 июля, сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что предварительный материальный ущерб от паводка составил 29 миллиардов рублей. По его словам, утвердили план аварийно-восстановительных работ в зоне чрезвычайной ситуации с разбивкой отдельно по каждому пострадавшему муниципальному образованию.

К ликвидации последствий ЧС привлекли около трех тысяч человек, 462 единиц техники, 83 плавсредства и шесть вертолетов. В зоне подтопления работают спасатели и военные. На четверг, 4 июля, прибудут 150 человек аэромобильной группы Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС РФ.

Сергей Левченко добавил, что из 9 135 жилых домов, которые обследовали, 3 489 домов не восстановить, а 5 826 домов можно отремонтировать. Также осмотрели 807 квартир в многоэтажных домах. Прием заявлений для включения в списки пострадавших граждан продолжается.

Данная информация считается предварительной, а окончательные сведения представят после спада воды и проведения работ по оценке фактического ущерба, добавили в иркутском правительстве.

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Автор: Анатолий Кубарев
#левченко #паводок #ущерб #иркутская область

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