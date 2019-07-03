Илья Рогачев стал новым послом России в ЮАР

Бывший глава Департамента по вопросам новых вызовов и угроз российского Министерства иностранных дел Илья Рогачев получил назначение на должность посла РФ в Южно-Африканской республике.

Соответствующий указ в среду подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на сайте правовой информации.

При этом отмечается, что ранее послом РФ в ЮАР был Михаил Петраков, который по совместительству являлся также и послом России в Лесото. Теперь Илья Рогачев займет пост российского посла в Южно-Африканской республике, а Михаил Петраков продолжит представлять РФ в Лесото.