Суд по делу руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинского снова перенесли — на 15 июля. Депутат Госдумы РФ Евгений Ревенко прокомментировал телеканалу «360» решение украинского суда.

По мнению Ревенко, Киев стремится затянуть процесс над Вышинским. Парламентарий подчеркнул, что дело журналиста — политическое, его обвиняют в исполнении профессиональных обязанностей. При этом новый президент Владимир Зеленский не оправдывает «робких надежд» на улучшение свободы слова на Украине, считает Ревенко.

Депутат назвал Вышинского заложником прежних киевских новостей. Он также напомнил, что подписывал коллективное обращение журналистов РФ, адресованное Зеленскому, с просьбой освободить журналиста.

«Нынешняя украинская власть ничего не изменила, и по-прежнему судьба Кирилла для них — разменная монета в их политических играх, и в торге, который они пытаются вести с Москвой», — подчеркнул Ревенко.

Вышинского арестовали больше года назад в Киеве. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в госизмене. Наказание по этой статье предусматривает до 15 лет колонии.