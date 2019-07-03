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Минобороны Украины сообщило о продвижении ВСУ в Донбассе  

Минобороны Украины сообщило о продвижении ВСУ в Донбассе  

 Суд перенес заседание по делу Вышинского на 15 июля

Суд перенес заседание по делу Вышинского на 15 июля
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Наблюдатели ПАСЕ досрочно свернули деятельность на Украине
19:06   3 Июля 2019
Россия

Депутат Ревенко заявил, что Украина намеренно затягивает дело Вышинского

Депутат Ревенко заявил, что Украина намеренно затягивает дело Вышинского

Суд по делу руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинского снова перенесли — на 15 июля.  Депутат Госдумы РФ Евгений Ревенко прокомментировал телеканалу «360» решение украинского суда.

По мнению Ревенко, Киев стремится затянуть процесс над Вышинским. Парламентарий подчеркнул, что дело журналиста — политическое, его обвиняют в исполнении профессиональных обязанностей. При этом новый президент Владимир Зеленский не оправдывает «робких надежд» на улучшение свободы слова на Украине, считает Ревенко.

Депутат назвал Вышинского заложником прежних киевских новостей. Он также напомнил, что подписывал коллективное обращение журналистов РФ, адресованное Зеленскому, с просьбой освободить журналиста.

«Нынешняя украинская власть ничего не изменила, и по-прежнему судьба Кирилла для них — разменная монета в их политических играх, и в торге, который они пытаются вести с Москвой», — подчеркнул Ревенко.

Вышинского арестовали больше года назад в Киеве. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в госизмене. Наказание по этой статье предусматривает до 15 лет колонии. 

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #ревенко #вышинский

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