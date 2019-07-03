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Минобороны Украины сообщило о продвижении ВСУ в Донбассе  

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 Суд перенес заседание по делу Вышинского на 15 июля

Суд перенес заседание по делу Вышинского на 15 июля
Британия пытается обвинить Россию и Сирию в нарушении прав человека, защищая боевиков

Британия пытается обвинить Россию и Сирию в нарушении прав человека, защищая боевиков

 Военный самолет США сбросил учебные бомбы на Флориду из-за птицы

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18:51   3 Июля 2019
Весь мир

Британия пытается обвинить Россию и Сирию в нарушении прав человека, защищая боевиков

Британия пытается обвинить Россию и Сирию в нарушении прав человека, защищая боевиков

В рамках 41-й сессии Совета ООН по правам человека Британия вновь выразила обеспокоенность прав человека в Сирии, показав ограниченность своего подхода к данной проблеме, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Как утверждает британская миссия в ООН, в зоне деэскалации якобы имеют место многочисленные нарушения прав человека: «объекты гражданской инфраструктуры, в том числе больницы и школы, подвергаются нападениям, несмотря на то, что Управление ООН по гуманитарным вопросам делится сведениями по устранению конфликтных ситуаций с Россией и другими сторонами».

Миссия Соединенного Королевства также призвала ООН следить за тем, как именно стороны конфликта выполняют требования Организации. Весьма странное высказывание, так как непонятно, каким образом Лондон предлагает привлекать к ответственности боевиков за нарушения. Однако эту тему британская сторона тактично обошла.

Доктор военных наук Анатолий Матвийчук заявил ФАН, что в период формирования демилитаризованной зоны на северо-западе САР Москва и Дамаск и сами обращались за поддержкой в ООН, но безуспешно. 

«Но все отказались. Генсек Антониу Гутерриш еще тогда сказал, что это якобы не входит в задачи организации и что пускай Дамаск сначала наведет порядок в стране. Теперь же Великобритания искажает реальные события, происходящие в Идлибской зоне, и использует это для информационного противодействия России», — сообщил собеседник агентства.

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Автор: Марьяна Шульгина
#россия #сирия #оон #британия

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