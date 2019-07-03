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 Военный самолет США сбросил учебные бомбы на Флориду из-за птицы

Военный самолет США сбросил учебные бомбы на Флориду из-за птицы
18:39   3 Июля 2019
Весь мир

Военный самолет США сбросил учебные бомбы на Флориду из-за птицы

Военный самолет США сбросил учебные бомбы на Флориду из-за птицы

Самолет ВВС США A-10C Thunderbolt II столкнулся с птицей во время учений. В результате инцидента произошел непроизвольный сброс трех невзрывных авиабомб над Северной Флоридой.

Об этом говорится на сайте американской военной базы Moody в среду, 3 июля. По ее данным, ЧП случилось возле населенного пункта Суванни-Спрингс. Отмечается, что вес каждого боеприпаса — 11 килограммов. Он имитирует 226-килограммовую бомбу M1a-82.

Боеприпасы содержат небольшие пиротехнические заряд, поэтому прикасаться к ним военные запретили. Данных о травмах людей или разрушениях нет. После инцидента самолет вернулся на базу.

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Автор: Арсений Аскольский
#ввс сша #птица #авиабомбы

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