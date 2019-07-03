Участок Филевской линии между «Киевской» и «Кунцевской» закроют с 6 по 7 июля

Московский метрополитен предупредил пассажиров, что с 6 по 7 июля закроют участок Филевской линии между станциями «Киевская» и «Кунцевская» для реконструкции наземного участка. Пассажирам предложили доехать до закрытых станций на автобусах бесплатных компенсационных маршрутов.

Закроют «Студенческую», «Кутузовскую», «Фили», «Багратионовскую», «Филевский парк» и «Пионерскую». Для входа пассажиров работает станция «Киевская» Филевской линии. Станция «Кунцевская» с 6 по 7 июля работает только для проезда по Арбатско-Покровской линии.

По информации Мосметро, сейчас шесть станций наземного участка Филевской линии из семи уже полностью открыли для пассажиров. Строители подготавливают к открытию западный вестибюль станции «Филевский парк». Компенсационные автобусы запустят у «Кутузовской», «Багратионовской», «Филевский парк» и «Пионерской» с пяти утра до двух ночи.