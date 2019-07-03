Путин передал приглашения на 75-летие Победы в Китай и Германию

Президент России Владимир Путин, помимо лидера США Дональда Трампа и главы Франции Эммануэля Макрона, передал приглашения на 75-летие Победы канцлеру Германии Ангеле Меркель и председателю КНР Си Цзиньпину. Об этом рассказал в помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, вскоре приглашения уйдут в еще несколько столиц.

«Наш президент уже передал официально несколько приглашений от своего имени — в частности, в ходе саммита «двадцатки» — и президенту США, и президенту Франции, и канцлеру Германии», — заметил Ушаков.

Он также подчеркнул, что приглашения на празднование в Москве отправят «в очень большое число столиц».