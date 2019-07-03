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Участок Филевской линии между «Киевской» и «Кунцевской» закроют с 6 по 7 июля
Минобороны Украины сообщило о продвижении ВСУ в Донбассе  

Минобороны Украины сообщило о продвижении ВСУ в Донбассе  

 Суд перенес заседание по делу Вышинского на 15 июля

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18:29   3 Июля 2019
Россия

Путин передал приглашения на 75-летие Победы в Китай и Германию

Путин передал приглашения на 75-летие Победы в Китай и Германию

Президент России Владимир Путин, помимо лидера США Дональда Трампа и главы Франции Эммануэля Макрона, передал приглашения на 75-летие Победы канцлеру Германии Ангеле Меркель и председателю КНР Си Цзиньпину. Об этом рассказал в помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, вскоре приглашения уйдут в еще несколько столиц.

«Наш президент уже передал официально несколько приглашений от своего имени — в частности, в ходе саммита «двадцатки» — и президенту США, и президенту Франции, и канцлеру Германии», — заметил Ушаков.

Он также подчеркнул, что приглашения на празднование в Москве отправят «в очень большое число столиц».

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Автор: Алла Ларионова
#путин #ушаков #75-летие победы

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