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Минобороны Украины сообщило о продвижении ВСУ в Донбассе  

Минобороны Украины сообщило о продвижении ВСУ в Донбассе  

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18:22   3 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Минобороны Украины сообщило о продвижении ВСУ в Донбассе  

Минобороны Украины сообщило о продвижении ВСУ в Донбассе  

Украинская армия с боями продвигается по территории Донбасса, постепенно «отвоевывая» ее у «коварного и беспринципного врага».

Об этом в среду сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, разместив сообщения об успехах ВСУ в Донбассе на странице ведомства в социальной сети Facebook.

«Несмотря на палящее солнце, постоянные обстрелы и непосредственную близость к позициям коварного и беспринципного врага, наши ребята окапываются и продвигаются по лабиринтам окопов вперед, отвоевывая пядь за пядью своей земли», - говорится в сообщении.

Ранее Киев неоднократно позволял себе подобные заявления, сообщая, в частности, о захвате «серой зоны» на линии разграничения противоборствующих сторон в Донбассе. Например, с подобным заявлением 29 декабря 2018 года выступил на тот момент советник президента Украины Юрий Бирюков. Министерство иностранных дел России, комментируя подобные заявления украинской стороны, назвало их «откровенной провокацией, которая нацелена на срыв мирного процесса».

Напомним: накануне полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию вооруженного конфликта на Украине Борис Грызлов, подводя итоги заседания контактной группы в Минске, обратился к Киеву с призывом восстановить отвод вооружений от линии разграничения в населенных пунктах Петровское и Золотое, и продолжить усилия по снижению напряженности, и повышению уровня безопасности в других районах Донбасса. Также представитель России сообщил, что контактная группа подтверждает разведение сил в станице Луганская.

 

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Автор: Александр Люблинский
#донбасс #украина #всу #армия #минобороны #сераязона

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