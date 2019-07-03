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18:20   3 Июля 2019
Россия

Ушаков заявил, что приглашение папы Римского в РФ нужно обсуждать с РПЦ

Ушаков заявил, что приглашение папы Римского в РФ нужно обсуждать с РПЦ

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что вопрос возможности визита папы Римского Франциска в Россию должен обсуждаться с представителями Русской православной церкви (РПЦ). По его словам, нужно брать во мнение и религиозную составляющую отношений РФ и Ватикана.

Накануне поездки российского лидера Владимира Путина в Италию и Ватикан Ушаков также заявил, что приглашение понтифика в Россию не стоит в повестке предстоящих переговоров.

«Надо принимать во внимание и межцерковную составляющую отношений, поскольку папа Римский является не только руководителем государства Ватикан, но и главой Римской католической церкви», — объяснил помощник президента. 

Ушаков подчеркнул, что вопрос должен рассматриваться  вместе с представителями РПЦ, но пока это делать не планируется.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #рпц #ушаков #папа римский

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