Ушаков заявил, что приглашение папы Римского в РФ нужно обсуждать с РПЦ

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что вопрос возможности визита папы Римского Франциска в Россию должен обсуждаться с представителями Русской православной церкви (РПЦ). По его словам, нужно брать во мнение и религиозную составляющую отношений РФ и Ватикана.

Накануне поездки российского лидера Владимира Путина в Италию и Ватикан Ушаков также заявил, что приглашение понтифика в Россию не стоит в повестке предстоящих переговоров.

«Надо принимать во внимание и межцерковную составляющую отношений, поскольку папа Римский является не только руководителем государства Ватикан, но и главой Римской католической церкви», — объяснил помощник президента.

Ушаков подчеркнул, что вопрос должен рассматриваться вместе с представителями РПЦ, но пока это делать не планируется.