Путин в Риме встретится с бывшим премьером Берлускони

Помощник российского лидера Юрий Ушаков в среду, 3 июля, сообщил, что президент РФ Владимир Путин в рамках поездки в Рим в четверг, 4 июля, встретится с бывшим председателем совета министров Италии Сильвио Берлускони. По его словам, встреча — продолжение дружеских неформальных контактов политиков.

«По традиции наш президент встретится с бывшим председателем совета министров Италии Сильвио Берлускони», — сказал Ушаков.

Помощник президента РФ добавил, что встреча Путина и Берлускони станет завершающим мероприятием программы. После президент РФ вылетит обратно в Москву. Ушаков отметил, что Путин и Берлускони постоянно общаются не только лично, но и по телефону. Также экс-глава совета министров Италии часто прилетает в РФ.