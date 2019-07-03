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Минобороны Украины сообщило о продвижении ВСУ в Донбассе  

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17:58   3 Июля 2019
Россия

Путин призвал правительство скорее решить вопросы цен на авиационный керосин и битум

Путин призвал правительство скорее решить вопросы цен на авиационный керосин и битум

 Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал правительство как можно скорее решить вопросы цен на авиационный керосин и битум.

«Антон Германович, по поводу изменений, связанных со стоимостью авиационного керосина, по битуму, побыстрее только», — заявил глава государства главе Минфина Антону Силуанову на совещании с членами кабмина в среду.

Кроме того, Путин поручил правительству разобраться с проблемой закупки битума во внесезонное время по более низкой стоимости.

Ранее Силуанов заявил, что российский кабмин будет готовить предложение по росту объемов дорожных фондов, если цены на нефть будут превышать 70 долларов за баррель. По словам министра, дорожникам нужно проводить закупки битума тогда, когда цены на этот продукт минимальны - в конце осени, зимой, а также в начале весны.

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Автор: Алла Ларионова
#путин #строительство дорог #силуанов

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