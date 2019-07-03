Российский лидер Владимир Путин провел кадровые перестановки в силовых структурах. Указом он освободил от должностей трех генералов в среду, 3 июля.

Путин уволил генерал-майора полиции Игоря Медведевя, начальника Сибирского юридического института, генерал- майора полиции Сергея Неяскина, главу МВД по Чувашии, а также генерал-майора Николая Скопинцева, начальника управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН.

Кроме того, глава государства освободил от должности Игоря Хренкова — заместителя начальника ГУ по вопросам миграции МВД. Тем же указом Путин назначил генерал-полковника МВД Илью& Денисова замглавы МЧС, полковника Андрея Полякова — начальником УФСИН по Дагестану, а полковник Александр Просвернин — по Волгоградской области.

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