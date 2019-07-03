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17:59   3 Июля 2019
Россия

Путин поблагодарил всех, кто освобождает косаток на Дальнем Востоке

Путин поблагодарил всех, кто освобождает косаток на Дальнем Востоке

Российский лидер Владимир Путин в среду, 3 июля, поблагодарил всех, кто участвует в работе по освобождению косаток из места временного содержания в бухте Средняя на Дальнем Востоке. Вице-премьер по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии Алексей Гордеев сообщил президенту РФ, что первая партия косаток уже прибыла к месту естественного обитания.

«Спасибо всем, кто принимал участие в этой работе», — сказал Путин на совещании с членами правительства.

Ранее двух косаток и шесть белух автомобилями доставили в Хабаровск, где контейнеры перегрузили на речной транспорт и отправили к месту реадаптации в Николаевский район Хабаровского края. Косаток и белух выпускают в океан в районе Шантарских островов. По словам Гордеева, на следующей неделе выпустят вторую партию.

В «китовой тюрьме» остается восемь косаток и 81 белуха. В 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух, чтобы продать в китайские океанариумы. Их поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморском крае, которую впоследствии назвали «китовой тюрьмой».

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #дальний восток #косатка

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