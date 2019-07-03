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18:03   3 Июля 2019
Россия

Шойгу поручил вернуть в строй глубоководный аппарат, на котором произошла трагедия

Шойгу поручил вернуть в строй глубоководный аппарат, на котором произошла трагедия

Глава Минобороны Сергей Шойгу в ходе совещания с командовании ем флота и разработчиком глубоководного научно-исследовательского аппарата, на котором в понедельник в результате пожара погибли 14 моряков-подводников, дал поручение восстановить судно и в кратчайшие сроки вернуть его в строй.

Об этом в среду сообщает оборонное ведомство.

«Находясь непосредственно на объекте, Сергей Шойгу поставил задачу командованию флота совместно с представителями промышленности в кратчайшие сроки выработать и реализовать меры по скорейшему восстановлению и возвращению в строй глубоководного аппарата», - говорится в заявлении МО.

Напомним: трагедия на глубоководном научно-исследовательском судне произошла вечером 1 июля в Баренцевом море. В одном из отсеков аппарата, где работали моряки-подводники, вспыхнул пожар. Моряки, первым делом эвакуировали гражданского научного сотрудника, находившегося с ними. После чего задраили люк и предприняли попытку потушить огонь и спасти судно. Однако все они погибли, отравившись продуктами горения. В числе погибших семеро капитанов первого ранга и два героя России.

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Автор: Александр Люблинский
#минобороны #шойгу #глубоководныйаппарат

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