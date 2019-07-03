Путин поручил принять законы по нацпроектам уже в весеннюю сессию

Российский лидер Владимир Путин поручил администрации президента как можно скорее подготовить все акты, нужные для реализации национальных проектов. Законодателям по возможности необходимо принять их до конца текущей весенней сессии, подчеркнул он.

Глава государства заявил об этом в среду, 3 июля, на совещании с членами правительства. При это Путин подчеркнул, что ускорять подготовку за счет качества не нужно. По его словам, «суеты быть не должно».