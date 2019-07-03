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Участок Филевской линии между «Киевской» и «Кунцевской» закроют с 6 по 7 июля
Минобороны Украины сообщило о продвижении ВСУ в Донбассе  

Минобороны Украины сообщило о продвижении ВСУ в Донбассе  

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17:40   3 Июля 2019
Россия

Путин поручил принять законы по нацпроектам уже в весеннюю сессию

Путин поручил принять законы по нацпроектам уже в весеннюю сессию

Российский лидер Владимир Путин поручил администрации президента как можно скорее подготовить все акты, нужные для реализации национальных проектов. Законодателям по возможности необходимо принять их до конца текущей весенней сессии, подчеркнул он.

Глава государства заявил об этом в среду, 3 июля, на совещании с членами правительства. При это Путин подчеркнул, что ускорять подготовку за счет качества не нужно. По его словам, «суеты быть не должно».

«Нужно принять все необходимые акты в текущую весеннюю, в крайнем случае, в осеннюю, сессию. Лучше — в ее начале»,  — распорядился российский президент.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #правительство #нацпроекты

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