Путин назначил Илью Денисова заместителем главы МЧС

Начальник Главного управления МЧС по Москве Илья Денисов назначен заместителем министра по чрезвычайным ситуациям. Соответствующее распоряжение подписал в среду президент России Владимир Путин.

Текст указа о назначении Денисова на новую должность опубликован на официальном сайте правовой информации.

«Назначить генерал-полковника внутренней службы Денисова Илью Павловича заместителем министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, освободив его от занимаемой должности», - говорится в документе.

Ранее у главы МЧС РФ Евгения Зиничева было семь заместителей, таким образом Илья Денисов стал его восьмым замом.