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17:27   3 Июля 2019
Россия

Путин назначил Илью Денисова заместителем главы МЧС

Путин назначил Илью Денисова заместителем главы МЧС

Начальник Главного управления МЧС по Москве Илья Денисов назначен заместителем министра по чрезвычайным ситуациям. Соответствующее распоряжение подписал в среду президент России Владимир Путин.

Текст указа о назначении Денисова на новую должность опубликован на официальном сайте правовой информации.

«Назначить генерал-полковника внутренней службы Денисова Илью Павловича заместителем министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, освободив его от занимаемой должности», - говорится в документе.

Ранее у главы МЧС РФ Евгения Зиничева было семь заместителей, таким образом Илья Денисов стал его восьмым замом.

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Автор: Александр Люблинский
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