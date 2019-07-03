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17:31   3 Июля 2019
Россия

Путин назвал рост цен на битум угрозой планам по строительству дорог

Путин назвал рост цен на битум угрозой планам по строительству дорог

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что если цены на строительство дорог будут расти, то не удастся построить и половины из того, что было запланировано в нацпроектах. Об этом в среду сообщает РИА Новости.

Вице-премьер Максим Акимов во время совещания у президента заявил, что в настоящее время правительство РФ решает вопрос закупки компаниями битума для строительства дорог.

«Что касается битума, там центральный вопрос — наличие денежных средств. Мы прорабатываем сейчас с Минфином этот вопрос», — отметил он.

По словам Акимова, это касается создания мощностей по хранению в объеме на 200-250 тысяч тонн в восьми точках в России, а также финансовой поддержки относительно уменьшения ставок кредитования. Он заметил, что эту схему вскоре представят на рассмотрение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

«Доложите председателю. Потому что если у нас цены будут расти на дорогу, так мы и 50% не построим того, что намечали в национальных проектах»,  — ответил ему глава государства.

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Автор: Алла Ларионова
#путин #строительство дорог #нацпроект

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