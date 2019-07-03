Путин назвал рост цен на битум угрозой планам по строительству дорог

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что если цены на строительство дорог будут расти, то не удастся построить и половины из того, что было запланировано в нацпроектах. Об этом в среду сообщает РИА Новости.

Вице-премьер Максим Акимов во время совещания у президента заявил, что в настоящее время правительство РФ решает вопрос закупки компаниями битума для строительства дорог.

«Что касается битума, там центральный вопрос — наличие денежных средств. Мы прорабатываем сейчас с Минфином этот вопрос», — отметил он.

По словам Акимова, это касается создания мощностей по хранению в объеме на 200-250 тысяч тонн в восьми точках в России, а также финансовой поддержки относительно уменьшения ставок кредитования. Он заметил, что эту схему вскоре представят на рассмотрение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.