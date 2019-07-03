Путин разрешил усовершенствовать регулирование интернет-букмекеров

Российский лидер Владимир Путин в среду, 3 июля, подписал закон о совершенствование регулирования деятельности интернет-букмекеров. Согласно документу, разрешили принимать интерактивные ставки и выплаты по ним в букмекерских конторах или тотализаторах с использованием интернета или сотовой связи.

Также разрешили ввести упрощенную идентификацию участника игры, но в этом случае интерактивная ставка и выигрыш не должны превышать максимальную сумму, которую установили для остатков электронных денег. Информацию об участниках азартных игр с их согласия получит центр учета переводов интерактивных ставок брокерских контор или тотализаторов из единой системы идентификации и аутентификации.

Депутат Государственной думы от ЛДПР Андрей Луговой и один из авторов законопроекта объяснил, что изменения помогут в борьбе с нелегальным оборотом азартных игр, а также создадут необходимые условия для увеличения налоговых поступлений в российский бюджет. По его словам, если у игрока нет допуска к интерактивным ставкам, тогда он переходит на зарубежные букмекерские конторы, а деньги «утекают в офшоры за пределы РФ».