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17:30   3 Июля 2019
Россия

Путин разрешил усовершенствовать регулирование интернет-букмекеров

Путин разрешил усовершенствовать регулирование интернет-букмекеров

Российский лидер Владимир Путин в среду, 3 июля, подписал закон о совершенствование регулирования деятельности интернет-букмекеров. Согласно документу, разрешили принимать интерактивные ставки и выплаты по ним в букмекерских конторах или тотализаторах с использованием интернета или сотовой связи. 

Также разрешили ввести упрощенную идентификацию участника игры, но в этом случае интерактивная ставка и выигрыш не должны превышать максимальную сумму, которую установили для остатков электронных денег. Информацию об участниках азартных игр с их согласия получит центр учета переводов интерактивных ставок брокерских контор или тотализаторов из единой системы идентификации и аутентификации.

Депутат Государственной думы от ЛДПР Андрей Луговой и один из авторов законопроекта объяснил, что изменения помогут в борьбе с нелегальным оборотом азартных игр, а также создадут необходимые условия для увеличения налоговых поступлений в российский бюджет. По его словам, если у игрока нет допуска к интерактивным ставкам, тогда он переходит на зарубежные букмекерские конторы, а деньги «утекают в офшоры за пределы РФ».

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Автор: Анатолий Кубарев
#путин #ставки #общество #интернет-букмекер

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